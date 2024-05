Liliana Segre | Israele non commette genocidi… Ma parliamo della Shoah

Spagna, Irlanda e Norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - Spagna, Irlanda e Norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - Intanto il ministro degli Esteri Israel Katz ha ordinato "l'immediato ritorno in israele" degli ambasciatori in Irlanda e Norvegia "per consultazioni, alla luce della decisione di questi Paesi di ... tg24.sky

Liliana Segre: «Dire che Israele commette genocidio è una bestemmia» - Liliana segre: «Dire che israele commette genocidio è una bestemmia» - La senatrice a vita al Memoriale della Shoah di Milano: «Non usiamo quella parola. Sono triste e pessimista» ... corriere

Liliana Segre: “Israele commette un genocidio Dirlo è una bestemmia” - Liliana segre: “israele commette un genocidio Dirlo è una bestemmia” - La senatrice a vita Liliana segre è intervenuta sul delicato tema della guerra e delle operazioni militari nella Striscia di Gaza durante un convegno ... thesocialpost