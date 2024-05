Liliana Segre | Israele commette un genocidio? Dirlo è una bestemmia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La senatrice a vitaè intervenuta sul delicato tema della guerra e delle operazioni militari nella Striscia di Gaza durante un convegno sull’antisemitismo tenutosi al Memoriale della Shoah di Milano. “Quando mi dicono chefa genocidi, questo confronto diventa una”, ha dichiarato. Superstite dell’Olocausto e testimone attiva della Shoah, la senatrice ha espresso con fermezza il suo dissenso: “Non usiamo questa parola davvero spaventosa”.Leggi anche: Carlo Conti nuovo conduttore del Festival di Sanremo: adesso è ufficialeha aggiunto: “Devo dire la verità: ho accettato subito l’invito ma non pensavo di arrivare qui così triste, pessimista e sconvolta dai fatti che già conoscevo e che qui sono stati espressi o spiegati. Quando, tanti anni fa, decisi di diventare testimone della Shoah, capii che non avrei mai trovato le parole per raccontarla, perché non ci sono parole sufficienti.

Casellati sul premierato: “Mai pensato a una legge come la Acerbo” - Casellati sul premierato: “Mai pensato a una legge come la Acerbo” - ROMA - "A sostegno dell'assunto di un presidente del Consiglio eletto, come "asso piglia tutto", la cara amica liliana segre ha fatto riferimento alla ... lopinionista

I pranzi informali tra Mattarella e Meloni e i temi di cui discutono a tavola - I pranzi informali tra Mattarella e Meloni e i temi di cui discutono a tavola - Fuori dalle comunicazioni ufficiali, i due politici più importanti del paese si incontrano una o due volte al mese per confrontarsi sull’attualità. Premierato, Europa e giustizia: cosa funziona (e cos ... ilfoglio

Liliana Segre definisce "una bestemmia" l'accusa di genocidio a Israele per la guerra a Gaza: le sue parole - liliana segre definisce "una bestemmia" l'accusa di genocidio a Israele per la guerra a Gaza: le sue parole - liliana segre si scaglia contro chi parla di genocidio in relazione alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza, definendo il confronto "una bestemmia" ... notizie.virgilio