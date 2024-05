Liguria - soldi del partito transitati sul conto personale di Toti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giovannidovrà fornire molte spiegazioni ai pm della Procura di Genova che hanno disposto il suo arresto con l'accusa di corruzione. Il governatore della, attraverso il suo legale si dice pronto a rispondere ad ogni contestazione: "Ho tracciato tutte le spese, ciò che è entrato è stato speso per iniziative politiche, in tasca non mi sono messo nulla". Sarà ascoltato domani. Ma per la Procura di Genova - e lo riporta Repubblica - i movimenti contabili, hannorni opachi e sui quali sono in corso verifiche: 55 mila euro transitano dalIntesa della Lista Giovannia quello Bper, ex Carige,di Giovanni. Sono gli stessi finanzieri a evidenziare che si tratta di un iban “abitualmente utilizzato comepolitico”, però, essendo sostanzialmente il governatore “l’uomo”, nascono degli interrogativi sull’utilizzo di quei fondi provenienti in parte da Spinelli.