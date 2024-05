Liceo del Made in Italy - in arrivo regolamento per la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento

Regolamento Taxi e Ncc e nuove tariffe. Per le Associazioni di categoria del settore, un passo avanti nel miglioramento del trasporto pubblico - regolamento Taxi e Ncc e nuove tariffe. Per le Associazioni di categoria del settore, un passo avanti nel miglioramento del trasporto pubblico - Con questo regolamento si è fatto un importante passo in avanti ... con un’attenzione ai temi sociali che si può apprezzare nella definizione di sconti tariffari per determinate utenze e nella ... ravennawebtv

App per contattare il medico, da Consulcesi guida per gestire dati personali - App per contattare il medico, da Consulcesi guida per gestire dati personali - Strumento spiega come i dati dei pazienti devono essere trattati quando il dialogo medico-paziente avviene attraverso gli strumenti digitali ... adnkronos

Liceo del Made in Italy: convocate le organizzazioni sindacali sul nuovo regolamento - Liceo del Made in Italy: convocate le organizzazioni sindacali sul nuovo regolamento - 20727 del 22 maggio 2024, le organizzazioni sindacali di settore relativamente allo schema di regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di ... flcgil