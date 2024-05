Libano | la tragedia di un paese dimenticato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In pochi ci fanno caso, ma il conflitto tra Israele e Hamas non è limitato solo alla Striscia di Gaza, ma coinvolge anche ilin modo significativo. Ilsta attraversando da anni una gravissima crisi economica, iniziata nel 2019 e peggiorata dalla pandemia di Covid-19. Nell’agosto del 2020, la terribile esplosione nel porto della capitale Beirut ha causato la morte di 280 persone, il ferimento di altre 7000 e ha lasciato oltre 300.000 cittadini senza casa. A questa immanesi aggiunge il continuo esodo della popolazione siriana, in fuga dalla guerra e in cerca di aiuto dopo il terremoto del 2023 che ha colpito Siria e Turchia. 1,5 milioni di sfollati sono stati accolti da ungià in difficoltà economica, aggravando ulteriormente la situazione. L’attentato terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas contro lo Stato di Israele ha ulteriormente complicato le cose.