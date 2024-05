L’Hotel Butterfly riapre con un tocco all’innovazione il 23 maggio a Roma

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La nuova stagione delè pronta a partire, con un progetto inedito che proietterà i visitatori in una dimensione futuristica il cui filo conduttore sarà la musica, immersa in scenari visionari che contribuiranno a rendere ogni serata unica. Tribù delle Donne Farfalla Foto Crediti Ufficio Stampa Bortolan Carnevalicon unTorna ufficialmente giovedì 23, l’iconico progetto che da ormai otto anni è protagonista della night life estivana, confermandosi uno spazio in cui arte, divertimento e creatività si fondono, garantendo serate indimenticabili, dal sapore sempre diverso. Dalla vincente idea del direttore artistico Giancarlino e dei suoi soci Daniele Quattrini, Vittorio Paladino ed Edoardo Caracciolo,si presenta così come uno spazio in cui le notti della bella stagione diventano autentiche experience da vivere.