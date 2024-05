L’ex dirigente indagato Novari - 3 anni di lavoro fino al flop e all’addio | Esperto di connessioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E pensare che Vincenzo, nel 2019, al momento dei colloqui per il ruolo di ceo della Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026, insisteva con i soci, per farsi scegliere come supermanager, dicendo loro che le Olimpiadi 2026 sarebbero state le prime con il 5G, dove tutto sarebbe stato connesso e dove si sarebbe potuta vivere un’esperienza sensoriale. Frasi che ritornano alla memoria e stridono terribilmente con quanto accaduto ieri mattina:dalla Procura di Milano per l’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta (insieme all’imprenditore fondatore della società informatica Vetrya di Orvieto, Luca Tomassini, e a un) in relazione all’assegnazione di un appalto per i servizi digitali della Fondazione incaricata di organizzare le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali del 2026. Sì, proprio i servizi digitali. Le altre parole d’ordine diquando alla fine, il 6 novembre 2019, venne scelto come chief executive officer, il cosiddetto ceo, della Fondazione olimpica erano state "analisi, creatività, condivisione".