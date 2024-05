L’ex bianconero Nicholas Pierini decisivo ai playoff

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A decidere la prima delle due semifinali d’andata deidi serie B è statoAscoli(foto). Il suo gol in avvio di ripresa ha permesso al Venezia di passare in casa del Palermo per 1-0. Certamente nulla è ancora deciso in vista dello scontro di ritorno, ma sicuramente questo rafforza la posizione dei lagunari che, oltre alla posizione favorevole di classifica, ora avranno dalla propria anche l’esito della gara del Barbera. "È stata una partita tosta – ha commentato Vanoli, tecnico dei veneti -, davanti ad un grandissimo pubblico. Restiamo con i piedi per terra, il Palermo è una grande squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà al ritorno. Abbiamo un grande vantaggio: giochiamo in casa nostra". Il match winnercon il Picchio ha militato nella prima parte della stagione 2020-21 mettendo a referto 12 presenze, di cui 5 da titolare.

