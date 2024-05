Lewandowski | Il Barcellona deve imparare una COSA se vuole battere il REAL MADRID Mbappé non mi fa PAURA In finale Champions tiferò BORUSSIA DORTMUND…

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le parole di Robert, attaccante del, sulla stagione passata, la prossima e ladiLeague Robertsi è raccontato in un’intervista a Marca, tra il bilancio peer la stagione col, il presente e le prospettive future.– «Sappiamo che avremmo potuto e dovuto fare meglio.

"Flick dice no al Chelsea perché aspetta il Barcellona" - "Flick dice no al Chelsea perché aspetta il barcellona" - Oltre a Flick, il cui agente è Zahavi che ha un ottimo rapporto con Laporta essendo anche il procuratore di lewandowski, il barcellona per la panchina starebbe pensando anche a Rafa Marquez. corrieredellosport

Barcellona, il gol di Lewandowski al Rayo costa 1,25 milioni di euro… - barcellona, il gol di lewandowski al Rayo costa 1,25 milioni di euro… - i 25 gol costringeranno il barcellona a pagare un nuovo bonus al Bayern Monaco. E Mundo Deportivo, come riportato da es.besoccer.com, ricorda che il club catalano si accordò all'epoca per pagare 45 ... derbyderbyderby

Sorloth ne fa 4 al Real Madrid, Cadice retrocede - Sorloth ne fa 4 al Real Madrid, Cadice retrocede - Fuori da tutto il Villarreal, che rimonta il Real Madrid nello spettacolare 4-4 dell'Estadio de la Ceramica: grande protagonista Sorloth, autore di un poker e ora Pichichi del campionato, con 23 reti ... ansa