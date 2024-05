Leva - La Russa | errore tornare a obbligo ma capisco intento Salvini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – “l’” di Matteoche ha presentato una proposta di legge per la reintroduzione del servizio di(militare e civile) “ma non sono d’accordo sulla base obbligatoria”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha commentato con i cronisti a palazzo Madama, la notizia della presentazione della proposta di legge della Lega. “Ha ragione– ha sottolineato – nel dire che il servizio militare forma i giovani, ma quello è un compito della scuola e della famiglia, non delle forze armate. Non è che il servizio militare era fatto per formare i giovani, era fatto per difendere la libertà e l’indipendenza. Era una conseguenza il fatto che fosse formativo, ma non è che oggi lo possiamo reintrodurre per ‘raddrizzare’ la testa dei giovani, ammesso che ci sia da raddrizzarla”. “Considero un– ha osservato il presidente del Senato – ria immaginare un, non foss’altro perché chi ha proposto la base volontaria per primo è stato il Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile del Msi, ndr) del quale sono stato dirigente nazionale.