Letteratura | 600 000 dollari per l’autografo del Maestro dell’Orrore

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A volte lapuò riservare sorprese impressionanti: una firma delpuò valere all’asta anche 600.000Il mondo dellaè in trepidante attesa per l’imminente asta di Sotheby’s, prevista per il 26 giugno a New York, dove un pezzo di storia letteraria verrà offerto al miglior offerente. La casa d’aste Sotheby’s -Ansa- Notizie.comSi tratta della versione manoscritta autografa della poesia “For Annie” scritta da Edgar Allan Poe nel 1849, con una stima che oscilla tra i 400.000 e i 600.000. La poesia rappresenta una delle composizioni più significative dell’ultima fase creativa di Poe, scritta in onore di Nancy “Annie” L. Richmond dopo la morte della moglie Virginia nel 1847 a causa della tubercolosi. Composta nel cottage a Fordham dove lo scrittore visse gli ultimi anni della sua vita, questa opera riflette il profondo turbamento emotivo e la ricerca di conforto nell’affetto di altre donne che caratterizzarono gli ultimi anni di Poe.