L’esperienza peggiore della mia vita Un sopravvissuto dell’atterraggio della Singapore Airlines racconta gli eventi tragici della turbolenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha scosso l’opinione pubblica quanto accaduto agli sfortunati passeggeri del boeingche si è ritrovato al centro di unaimportante che ha provocato un morto (il passeggero britannico Geoffrey Kitchen, regista teatrale di 73 anni) e oltre 70 persone ferite. Tra questi ultimi c’è il 68enne Jerry che hato alla BBC cosa è accaduto. “È statapiù terribilemia. Sono finito in ospedale e ovviamente, a causasituazione, era tutto abbastanza caotico. – hato – All’inizio del volo le cose andavano molto bene. Ero appena stato in bagno, sono tornato e mi sono seduto prima che arrivasse un po’ di. All’improvviso l’aereo ha perso quota. Non c’è alcun avvertimento prima. Mi sono ritrovato a sbattere la testa sul soffitto e mia moglie pure. Qualche povero passeggero che andava in giro per l’aereo finiva per fare le capriole, era assolutamente terribile”.

