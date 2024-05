L' era Suning finisce nel peggiore dei modi | prestito non rimborsato - l' Inter è del fondo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FCnazionale Milano. Ciò fa seguito al mancato rimborso deltriennale concesso da Oaktree alle holding dell', scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro". È arrivata quindi la comunicazione ufficiale da parte di Oaktree, non essendo arrivato alcun bonifico da Nanchino, con ilamericano che mette le mani sull'. Dopo 2906 giorni, l'avventura di Steven Zhang come presidente dell'si è quindi conclusa. Era il 6 giugno 2016 quandoannunciò di aver acquisito la maggioranza del club nerazzurro, ora invece sono arrivati i titoli di coda. Una conclusione inevitabile, nonostante gli ultimi, disperati tentativi di Zhang di chiedere una proroga a Oaktree. "Oaktree - si legge nel resto della nota sui nerazzurri - è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell', con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder.