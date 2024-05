L’epica dei Cccp Ritorno a Bologna fedeli alla linea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono arrivati da tutta Italia e non sono solo ‘reduci’ di quei fantastici anni Ottanta che videro la nascita del gruppo reggiano. Per la prima data del tour italiano deia quaranta anni dal primo vagito discografico, Ortodossia, edito da Attack Punk all’ombra delle due torri, e dopo una mostra, un film (Kissing Gorbaciov) e i tre concerti berlinesi, anche le nuove generazioni di trentenni sembrano. Una piccola percentuale, va detto, perché i volti sono quelli di ‘chi c’era’ all’origine (magari hanno visto anche i Clash nell’Ottanta) e quei quarantenni che li hanno scoperti dopo. È una grande rimpatriata anche a suon di t-shirt antagoniste d’epoca, Kossiga con la K, DDR a caratteri cubitali. Qualcuno ha indossato la nuova t-shirt bianca e rossa del tourIn Fedeltà lac’è. Tutti in fila già dalle 19, con molto relax, trovando un proprio posto in quella piazza Maggiore bolognese che è diventata una cittadella epica.