Leonardo da Vinci e Giorgio Vasari | le vite di due grandi artisti al centro del nuovo incontro alla Biblioteca Città di Arezzo

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – “, leonardeschi e- I disegni a pietra rossa in mostra al Castello Sforzesco di Milano”: è questo il titolo dell’appuntamento di venerdì 24 maggio ore 18 presso la sala conferenze delladi(via dei Pileati, 8), dove la storica dell’arte, docente e curatrice Alessandra Baroni dialogherà con il direttore dell’Istituto Olandese Universitario di Storia dell’Arte di Firenze Michel W. Kwakkelstein e con Luca Fiorentino, co-curatore con Kwakkelstein della mostra «…per gitar diverse linee», sulla “Vita di” di, che descrive con grande cura e devozione il talento innovativo didanelle arti grafiche e nel disegno, «padre di tutte le arti» e iniziatore della «maniera moderna»; in particolare, per la morbidezza dello ‘sfumato’ realizzato anche attraverso l’uso sapiente della ‘sanguigna’ ovvero la pietra rossa.