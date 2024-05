Lenovo Legion Go - il nuovo sistema portatile del colosso cinese

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel vasto panorama dell’industria tecnologica, poche sfide sono tanto avvincenti quanto quella di creare un dispositivo che unisca la potenza di un PC gaming alla portabilità di una console handheld. È in questa titanica sfida, affrontata anche da Valve e Asus, che si inseriscedell’informatica, con il suogioiello tecnologico:Go. Lasciando un segno indelebile nel mondo del gaming con la rinomata serie di notebookPro,ha deciso di espandere il proprio territorio inesplorato conGo, un ibrido tra consolee PC gaming. Questo dispositivo è stato concepito per offrire una nuova esperienza di gioco, combinando l’ergonomia dei controller sganciabili con la potenza di componenti interni di fascia alta. Al centro di questa macchina c’è il cuore pulsante diGo: il System on Chip Ryzen Z1 Extreme di AMD.