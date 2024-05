Lenovo | annunciati Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 22 maggio 2024)annuncia7x eGen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite Quest’oggiha annunciato7x eGen 6, i suoi primi PC AI di nuova generazione basati su Snapdragon X Elite. Mentre l’industria dei PC entra in una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale,è pronta a offrire nuovi livelli di personalizzazione nel personal computing in tutto il suo portafoglio di PC. Con un’elaborazione intelligente in locale delle attività basata su software e aumento della produttività, della creatività e della sicurezza. Così questi PC Copilot+ offrono un’esperienza completamente nuova nell’interazione con il PC. Dettagli sui nuovi7x eGen 6ha presentato oggi i nuovi modelli7x eGen 6, i primi PC AI di nuova generazione basati sul processore Snapdragon X Elite.