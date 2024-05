Lei all’Ariston accanto a Carlo Conti Festival di Sanremo 2025 - dopo il conduttore subito un’altra bomba

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)sul palco dell’Ariston per i prossimi due anni: la notizia suldeldi(e 2026) era nell’aria ma è stata ufficializzata dalla Rai nella mattinata di mercoledì 22 maggio. Più precisamente l’annuncio è arrivato nell’edizione delle 8 del Tg1 e, come detto, stando a quello che ha fatto sapere la Rai, il presentatore toscano sarà al timone della kermesse musicale più importante d’Italia per i prossimi 2 anni. Anche Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia: “L’annuncio più atteso di questa primavera era senza dubbio quello relativo al nuovoe direttore artistico. Ora la Rai ha sciolto ogni riserva e ha annunciato checondurrà il. Per il presentatore sarà la quarta edizione,le tre consecutive dal 2015 al 2017“. Leggi anche: “Allucinanti”., neanche il tempo di dare la notizia ufficiale che esplode la buferadi, chi affiancheràOvvio che la notizia hafatto il giro di siti, giornali e programmi tv, tanto più cheha già annunciato che al suo fianco non ci saranno gli amici di sempre, ossia Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni e dunque sonoscattati i toto nomi sui possibili co-conduttori.