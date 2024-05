Lega | dopo question time Camera colloquio Salvini-Angelucci alla buvette

Europee, Id si spacca. Le Pen chiude le porte ad AfD e la Lega è d'accordo - Europee, Id si spacca. Le Pen chiude le porte ad AfD e la lega è d'accordo - Il Rassemblement national della leader francese fa sapere che non siederà più con il partito tedesco di estrema destra nella prossima legislatura. E ... agoramagazine

Tajani e Salvini litigano pure sugli slogan di Berlusconi - Tajani e Salvini litigano pure sugli slogan di Berlusconi - La zuffa elettorale continua - dopo gli scontri di ieri su Europa, leva obbligatoria e redditometro - all'insegna del fuoco amico tra le fila del centrodestra. A sfidarsi Forza Italia e lega, terreno ... huffingtonpost

Dopo le fibrillazioni in maggioranza, Meloni costretta allo stop sul redditometro. Tajani: "Va cancellato subito" - dopo le fibrillazioni in maggioranza, Meloni costretta allo stop sul redditometro. Tajani: "Va cancellato subito" - Giorgia Meloni, dopo le tensioni in maggioranza sul ritorno del "redditometro ... Al prossimo Consiglio dei ministri presenterò la proposta di abrogarlo, ha detto il ministro degli Esteri. Las lega ... notizie.tiscali