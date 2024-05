Lega con le cinghie bimba di 9 mesi a faccia in giù - la piccola muore asfissiata | orrore all’asilo nido

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Hato unain giù finché non è morta per asfissia: laha vissuto un’agonia di un’ora e mezza per poi perdere la vita nell’asiloin cui passava le sue giornate, mentre i genitori la credevano al sicuro e tutelata. In una sentenza che ha scosso l’opinione pubblica, la maestra d’asilo inglese Kate Roughley, di 37 anni, è stata condannata oggi a 14 anni di carcere per omicidio colposo. La tragica vicenda risale al 9 maggio 2022, quando unadi appena 9è morta nell’asilo Tiny Toes a causa di asfissia e stress fisiopatologico, dopo essere statata a una poltrona pouf dalla stessa educatrice.ta al pouf con lee controllata poco e male: uccisa dall’asfissia Secondo quanto stabilito dalle indagini e dal processo, laè stata avvolta in fasce, stretta cone messa ain giù sul pouf.

