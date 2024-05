Lega Basket Femminile A1 - la Reyer Venezia è campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giochi fatti e festeggiamenti cominciati a. Con il successo in gara 3 la formazione orogranata si è laureataper la terza volta nella sua storia. Una stagione condotta in modo perfetto da parte delle lagunari che avevano portato avanti anche una bella campagna europea. Ieri però il coronamento della stagione: battuta Schio per la terza volta consecutiva in questa finale, stavolta sul loro campo, per 74-80 e titolo conquistato per la, laCrediti foto:FacebookSchio ci ha provato in tutti i modi ad allungare una serie che invece era destinata a chiudersi al primo giro utile. Lo ha fatto con una risposta d’orgoglio, quella che il Superclassico richiede sempre, ma ogni tentativo è stato vano.ne aveva di più e lo ha dimostrato anche quando ieri si è trovata a rincorrere nelle prime fasi della gara o sul 71-70.