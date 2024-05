Led - asfalto e solare | l' autostrada è hi-tech Nel Lazio l' hub tecnologico di Aspi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) lcome hubdella rete di Autostrade per l'Italia: dal laboratorio di ricerca all'avanguardia di Fiano Romano, alle stazioni alimentate da pannelli fotovoltaici e luci a led di ultima generazione in galleria; dalla pavimentazionele realizzata con materiali da riciclo, ai veicoli di ultima generazione per il monitoraggio delle infrastrutture. Sono solo alcune delle innovazioni realizzate dalegate alla mobilità sostenibile. Tutti interventi portati avanti con l'obiettivo di contribuire alla reale transizione ecologica del territorio e garantire maggiore sicurezza agli utenti. «ENERGIA GREEN» ALLA STAZIONE DI VALMONTONE - In tema di innovazione sulla A1 Milano Napoli, a sud di Roma, all'altezza dello svincolo di Valmontone, è in corso di completamento uno fra i primi impianti fotovoltaici al mondo montato su barriere fonoassorbentili, con l'obiettivo di aggiungere alla mitigazione del rumore, dovuto al transito dei veicoli su strada, la produzione di energia rinnovabile.