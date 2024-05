Lecco - sì alla cessione ma il tempo stringe

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Aliberti è disposto ad aumentare il suo impegno ma per chiudere la trattativa e comprare ilmancano ancora alcuni soci. Aniello Aliberti fa sul serio, la sua volontà è quella di acquistare iltanto che l’imprenditore di origine campana ma ormai bergamasco di adozione ha alzato l’asticella. "Sono pronto, contrariamente a quanto avevo ipotizzato all’inizio, ad acquisire fino al 51% o anche il 60% del– dice Aliberti senza indugi –. E’ chiaro però che nei prossimi giorni, diciamo nel giro di poco al massimo a fine mese, si debbano fare avanti altri soci altrimenti non se ne fa nulla. Questo è un fattore imprescindibile…". Parole chiare del possibile nuovo patron delche sta trattando con l’attuale patron Paolo Leonardo Di Nunno, l’uomo che ha in manofine il destino della società bluceleste e che (giustamente) ha già fatto le sue valutazioni e informato i possibili acquirenti del valore della società.

