Lecce - festa salvezza | Luca Gotti canta Le radici ca tieni VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chi non amaha dei problemi con i sentimenti. E’ ciò che devono aver pensato i tifosi del(e non solo) in questi mesi in cui hanno potuto ammirare il tecnico all’opera sulla panchina del club. Grazie allaconquistata con grande agio,è entrato nel cuore del tifose e ci è rimasto dopo la performance canora in occasione di una serata a cui erano presenti anche società e giocatori. Una volta centrata la, l’allenatore di Adria si è infatti lasciato andare, mandando in visibilio i tifosi esibendosi sulle note di “Leca” dei Sud Sound System. Di seguito il. Nel cuore della notte è apparso ildiche“Leca” con l’occhiale alla Jannacci e per noi questa giornata va già in archivio. ( @OfficialUS) pic.twitter.com/p0RIhnYXRs — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) May 22, 2024 SportFace.