Le vittime delle atroci marocchinate meritano la memoria collettiva Se non ora - quando?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una macchina da presa si ferma sul volto terrorizzato della dodicenne Rosetta, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale. In una chiesa diroccata i suoi occhi contengono il dolore del mondo: doppio, in quanto donna e in quanto sconfitta. Unascene più rappresentative del film La Ciociara – pellicola neorealista del 1960 di Vittorio de Sica –, narra tutto l’orrore della guerra e degli stupri compiuti da alcune truppe Alleate nel sud e nel centro Italia, avvenute dopo lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia e la loro successiva risalita della penisola con lo sfondamento del fronte di Cassino. Gli stupri e saccheggi compiuti verso donne italiane del centro e sud Italia – soprattutto nelle campagne e ai danni dipovere –, vengono comunemente definiti “”, dal nome dei soldati irregolari dell’esercito francese, provenienti in gran parte dai Monti dell’Atlante e del Rif.

