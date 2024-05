Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina | dov’è il loro diritto alla salute?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Se mi torna il ciclo io mi uccido!”, ha detto C.sua mamma, lasciando l’ambulatorio di incongruenza di genere dove si erano recati per la visita di routine. C. si aspettava che gli avrebbero aumentato la dose minima di testosterone che prende già da un po’ e ovviamente si aspettava che gli rinnovassero il piano terapeutico della. Invece la visita di routine per C. e sua madre si è trasformata in un vero incubo. Nientee nessun aumento della dose fino a 16 anni. Non solo: al posto dellaè stato prescritto un contraccettivo. L. ha smesso di andare a scuola da quando a dicembre c’è stata l’interrogazione di Gasparri ed è iniziata la campagna di odio incontrollato su stampa e televisione, unito al terrore dell’incertezza. Viene presa da attacchi di ansia continui e non sa più che ne sarà del suo futuro.