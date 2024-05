Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di mercoledì 22 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024. Ariete Desiderio sotto gli olmi. Titolo di un lavoro teatrale diventato anche un appassionante film, ben si adatta alla Luna e Marte in aspetto sensuale, che danno un tocco stimolante, eccitante, a tutte le vostre azioni. Anche le altreparlano il linguaggio del denaro, che potrebbe arrivare attraverso il coniuge, associazioni, produttive le vostre iniziative personali. Il bello però deve arrivare, domani nasce Luna piena in Sagittario e Venere entra in serata in Gemelli, situazione perfetta per creare un capolavoro in amore. Viaggi molto fortunati. Toro Ultimo passaggio della Luna nel settore delle collaborazioni, per quanto riguarda l'opposizione che nasce con Mercurio nel vostro segno, aspettatevi contestazioni e discussioni.