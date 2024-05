Le SS non sono tutte criminali Krah si dimette dall' AfD - gli alleati si dissociano Chi è l’ex capolista filorusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – “Una SS non è automaticamente criminale”. Un’interpretazione storica piuttosto curiosa quella fornita daldel partito tedesco Afd (Alternative fur Deutschland), Maximilian, durante l’intervista fornita al quotidiano Repubblica lo scorso 18 maggio. Dopo essere stato sospeso,ha scelto di lasciare il comitato esecutivo federale del suo partito e non parteciperà più alla campagna elettorale prima delle elezioni europee. “Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte miastate strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro partito. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una discussione su di me. L'Afd deve mantenere la sua unità. Rinuncio immediatamente a ulteriori apparizioni in campagna elettorale e mi dimetto da membro del consiglio federale”, ha affermatoalla Welt, come riporta il sito del quotidiano tedesco.