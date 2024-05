Le rotte aeree più a rischio turbolenze | Milano-Ginevra la peggiore in Europa

Il Governo Usa contro l'accordo Delta-Aeroméxico - Il Governo Usa contro l'accordo Delta-Aeroméxico - Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) intende annullare un accordo di cooperazione tra Delta Air Lines e Aeroméxico, siglato nel 2016, che ha supportato 45 milioni di viaggi di passegg ... ansa

Ita-Lufthansa e i nuovi rimedi su Linate e sulle rotte del Nord Atlantico - Ita-Lufthansa e i nuovi rimedi su Linate e sulle rotte del Nord Atlantico - E' al vaglio dell'Antitrust europeo l'ultima proposta firmata Ita Airways e Lufthansa per venire incontro ai dubbi di Bruxelles sulle ... travelquotidiano

Entro ottobre nuovo bando per i voli di continuità - Entro ottobre nuovo bando per i voli di continuità - Il presidente della Regione Marche, Acquaroli, annuncia un nuovo bando per ripristinare le rotte aeree di continuità territoriale con voli su Roma, Milano e Napoli, dopo l'interruzione anticipata del ... ilrestodelcarlino