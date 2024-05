Le ragazze del pedale a podio Di Sciuva - Bracco e Costa È mancata soltanto la vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è rammarico per la, ma le cicliste brianzole possono essere soddisfatte della loro prestazione nel classico Memorial Alberto Coffani che si è svolto a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. È stata una bella domenica per ledella categoria esordienti Isabel Di(Cicli Fiorin) e Nicole(SC Cesano Maderno), che sul rettifilo di arrivo ottengono la seconda e la terza posizione. L’epilogo a gruppo compatto ha visto sfrecciare vittoriosa la ravennate Teodora Castelli (Calderara STM Riduttori) che in questa occasione è riuscita nell’impresa di mettersi alle spalle le quotate brianzole. Anche nella gara delle allieve il successo è sfuggito di mano a GiuliaStaricco, sedicenne di Besana Brianza della società Cesano Maderno, che chiude lo sprint finale alle spalle della bresciana Anna Bonassi (Liv Mazzano), mentre ilè completato da Martina De Vecchi del Team Serio.