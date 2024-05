Le parole per dirlo, l’ultima testimonianza di Franco Di Mare - Le parole per dirlo, l’ultima testimonianza di franco Di mare - franco di mare con coraggio ha raccontato la guerra e la devastazione che porta con sé non solo nell’immediato, ma anche a distanza di anni. La malattia che lo ha portato via è legata all’esposizione ... today

Antonella Clerici, il triste annuncio in diretta: “Neanche il tempo di salutarlo” - Antonella Clerici, il triste annuncio in diretta: “Neanche il tempo di salutarlo” - Purtroppo Antonella Clerici ha dovuto fare qualcosa che non avrebbe mai e poi mai pensato. Ecco che cosa è successo in diretta. abruzzo.cityrumors

Franco Di Mare, il fratello Gino vuole esaudire il suo ultimo desiderio prima della cremazione: “Faremo una cena sul mare come desiderava” - franco Di mare, il fratello Gino vuole esaudire il suo ultimo desiderio prima della cremazione: “Faremo una cena sul mare come desiderava” - Sono trascorse solo poche ore dai funerali di franco Di mare, e il fratello Gino ha condiviso con il Corriere della Sera dettagli toccanti sugli ultimi momenti, desideri e l’amarezza del noto ... baritalianews