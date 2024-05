Le pagelle Zampini stoico - Pascolo esempio Johnson dov’è?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cinciarini 5. Si affida all’esperienza e al talento, ma quasi invano. Inoltre sbaglia tre tiri da tre e dopo due gare ha 1/12 dall’arco. Chiude con 2 recuperi e 2 assist. Tanto brutta quanto plateale la gomitata che gli vale un fallo antisportivo. Valentini 6. Come in gara1 segna la prima bomba forlivese, ma fatica anche lui sia come play, sia come guardia. Mette un’altra tripla nel secondo quarto, poi sbaglia quella del -6 all’inizio del quarto, la terza di fila dopo le due a segno die Pollone. Forse non sarebbe cambiato nulla, però... Nell’estremo tentativo di rimonta si immola in difesa su Vildera.8. Non sappiamo in che condizioni sia sceso in campo, ma è di gran lunga il più efficace in casa forlivese. A un certo punto è l’attacco Unieuro. Segna, costruisce per gli altri ed è un pericolo costante. Otto falli subiti, aggiunge 5 rimbalzi e 4 assist.