LE PAGELLE Beli e Toko - risposte da leader

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nelli 8 (in 25’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 5/5 ai liberi, una recuperata, 5 assist) Semplicemente rigenerato rispetto alle due partite di Tortona. L’atmosfera della Segafredo Arena lo aiuta a far uscire il suo immenso talento. Pajola 7 (in 14’ 3/3 da due, 2/5 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist) Nella prima parte della gara fa fatica, poi dal terzo quarto in poi si fa trasportare dalla ventata positiva che aleggia su tutta la squadra. Mascolo 6.5 (in 12’ 2/4 da due, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist) Contro la sua ex squadra fa vedere che i tanti minuti in panchina non lo hanno arrugginito. Lomazs 6 (in 6’ 0/1 da due) Sarebbe insufficiente, ma in una giornata così l’inchiostro rosso non si usa. Shengelia 8 (in 23’ 5/8 da due, 0/1 da tre, 12/12 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 4 assist) Partita straordinaria, di quelle a cui ci aveva abituato.