Le origini arabe di Amal - la signora Clooney | siluro contro Israel - tutto torna?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Discende da una dinastia di feudatari; è nata in Libano; è cittadina britannica, insegna Diritto presso la Columbia Law School di New York. SopratRamzi Alamuddin, la più famosa fra i consulenti che hanno spinto il procuratore Khan a chiedere l'arresto di Netanyahu, è moglie di Georgee madre dei suoi due gemelli. Si sono sposati a Venezia con Walter Veltroni celebrante; è avvocato specializzato in diritto internazionale, ha lavorato per il governo britannico e le Nazioni Unite, ha fondato col marito nel 2016 laFoundation for Justice. CLIENTI VIP Anche se personalmente si tiene piuttosto lontana dai riflettori mondani, appunto per via del marito è il personaggio più mediatico dietro alla decisione con cui la Corte Penale Internazionale ha dato ora un colpo al cerchio e uno alla botte, disponendo l'arresto sia del primo ministroiano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant; sia del leader di Hamas Yahya Sinwar, del capo delle Brigate Ezzedin Al Qassam Mohammed Deif e del leader dell'ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh.