Le nuove borse da uomo per l' Estate 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per molti decenni uncon la borsa è stato un binomio inaccettabile, tracolle,tte e shopper erano un retaggio esclusivamente femminile malgrado, come accade spesso nella storia della Moda, le origini di scarpe coi tacchi ette siano riconducibili all’uso maschile. A partire dal XIV secolo gli uomini usavano piccole bisacce, sacchetti in pelle o tessuto, forniti di una cinghia, pratici per contenere monete o altri oggetti di valore, un’usanza che scompare nel XVI secolo grazie all’avvento delle tasche sugli abiti, capienti e funzionali, una buona scusa per gli uomini del tempo per abbandonare questo accessorio che rimane invece in voga tra la popolazione femminile che continua a usufruire dillini. Tralasciando tuttavia i cenni storici, l’era contemporanea vede il ripristino della borsa dasolo grazie agli anni Settanta, un decennio ribelle e anticonformista che rompe i cliché di stile conosciuti fino a quel momento e impone nuovi codici di stile sovversivi.

