Le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano | ecco i look degli sposi e degli invitati

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si sono sposati il 16 maggio con una sontuosa cerimonia a Mazara del Vallo, seguita da un party indimenticabile. Un matrimonio atteso a lungo, visto che inizialmente era in programma per il 2023, e che non ha deluso le aspettative in quanto a lusso e sfarzo con gliche si sono concessi ben tre cambi d’abito. Tra glic’erano molti volti noti, parecchi dei quali ex gieffini come, e anche loro hanno sfoggiato outfit degni di nota. Ledisi sono detti sì nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo, circondati dall’affetto di tantissimi. Alla cerimonia religiosa è seguita una festa spumeggiante, piena di musica e allegria e con gli immancabili fuochi d’artificio al taglio della torta. La proposta di, nel 2021, era stata romanticissima: un rito non ufficiale in riva al mare aveva suggellato la promessa.