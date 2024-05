Le mani del clan Lo Russo negli appalti pubblici: sequestrate società e beni per un milione di euro - Le mani del clan Lo Russo negli appalti pubblici: sequestrate società e beni per un milione di euro - Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a un affiliato al clan Lo Russo: secondo le risultanze investigative l'uomo era gestore di fatto di una società che, guidata ufficialmente da un ... fanpage

Era il più potente del sodalizio ancora in libertà, sullo sfondo una lotta per il controllo del territorio di Mondragone contro altri gruppi - Era il più potente del sodalizio ancora in libertà, sullo sfondo una lotta per il controllo del territorio di Mondragone contro altri gruppi - Ma adesso è in carcere e la fine della pena è prevista nel 2033, dunque qualcun altro deve prendere il suo posto se non si vuole lasciare quel territorio e le aree annesse nelle mani della concorrenza ... latinaoggi.eu

Quei 2 miliardi di crediti da superbonus in mani mafiose e il bisogno d’una giustizia efficace - Quei 2 miliardi di crediti da superbonus in mani mafiose e il bisogno d’una giustizia efficace - Serve maggiore impegno contro la criminalità economica e più responsabile attenzione per una riforma della giustizia che consenta alla macchina giudiziaria di ... huffingtonpost