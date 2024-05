Le ipotesi per la cena del G7 nel Castello Svevo e il menu in mano allo chef Fabrizio Boca

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non ci sono solo le misure di sicurezza da organizzare per il G7 che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Brindisi e a Fasano, ma nel capoluogo messapico l?evento da costruire è...

La notte insonne di Raimonda. In 600 a cena per festeggiare: "Ecco i segreti del trionfo" - La notte insonne di Raimonda. In 600 a cena per festeggiare: "Ecco i segreti del trionfo" - Il popolo trionfante ha improvvisato una cena per 600 persone. Tutte incontenibili ... Conquistare il 43esimo Palio era più che una ipotesi per i raimondini. "Ci credevamo. Avevamo buone chance di ... lanazione

Cena da 150 euro senza pagare. «Veniamo a saldare» ma non si presentano: parte la denuncia - cena da 150 euro senza pagare. «Veniamo a saldare» ma non si presentano: parte la denuncia - Ha atteso che tornassero per saldare il conto della cena. Ma ieri mattina, dopo aver aspettato qualche ora invano, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Aprilia e ha formalizzato ... ilmessaggero