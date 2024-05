Le Frecce Tricolori Tornano all' Aquila | Spettacolo Aereo il 25 e 26 Maggio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'- Un weekend con lo sguardo rivolto al cielo è previsto per sabato 25 e domenica 26all'Aeroporto dei Parchi di Preturo, in occasione dell'evento "L'Airshow 2024". L'ingresso sarà gratuito per assistere a due giorni di esibizioni aeree, esposizioni e aeromodellismo, con il momento clou rappresentato dalla performance della Pattuglia Acrobatica Nazionale "". Lesi esibiranno sia nelle prove generali di sabato alle 17:00, sia nella giornata di domenica con una spettacolare esibizione che segna il loro ritorno all'dopo 27 anni. Il programma della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco dell', Pierluigi Biondi, insieme agli assessori Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, il consigliere comunale Livio Vittorini, Ezio Sarti, presidente dell'Aeroclub Gran Sasso d'Italia, e Simone Silveri, direttore operativo dell'Aeroporto dei Parchi.