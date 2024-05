Le frecce tricolori francesi non hanno disegnato la bandiera russa nel cielo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Patrouille de France – equivalente francese delle– avrebbeneldi Marsiglia non ladella Francia, ma quella della Russia? Questo è quello che si vede in un video ampiamente condiviso sui social che secondo chi lo diffonde sarebbe un segnale inviato dall’aviazione francese al presidente Emmanuel Macron. Ma la realtà è ben più semplice. Laappare per via di un effetto prospettico. Guardando lo spettacolo da altre angolazioni si vede che il tricolore tracciato nelera quello giusto. Quindi, . Per chi ha fretta: Circolano dei video in cui sembra che leabbiano dipinto nelladella Russia anziché quella Francia. Il video è stato girato l’8 maggio a Marsiglia in occasione dell’arrivo della fiaccola olimpica su suolo francese.