Lavoro, mestieri senza vocazioni . Ragazzi a lezione dagli artigiani - lavoro, mestieri senza vocazioni . Ragazzi a lezione dagli artigiani - Il pane di Prato e l’eccellenza dei maestri pasticceri della città laniera, che richiamano golosi da tutta Italia, diventano materia di studio e di formazione all’istituto alberghiero "Francesco Datin ... lanazione

Bozza e cantucci si fanno a scuola. Lezioni di tradizione all’alberghiero. I maestri artigiani come docenti - Bozza e cantucci si fanno a scuola. Lezioni di tradizione all’alberghiero. I maestri artigiani come docenti - Firmato il protocollo d’intesa tra Comune, Istituto Datini, categorie economiche e aziende dell’arte bianca "Così trasmettiamo il mestiere e la passione". Lo scopo: dare opportunità di lavoro ai giova ... lanazione

Lavoro in Lombardia, la produzione industriale frena ma l’occupazione cresce ancora (nonostante ogni crisi) - lavoro in Lombardia, la produzione industriale frena ma l’occupazione cresce ancora (nonostante ogni crisi) - E a nome del mondo artigiano, Stefano Fugazza sottolinea le difficoltà dell’accesso al credito, con tassi che arrivano al 7%, e rilancia il messaggio per i giovani: «Ci sono mestieri da scoprire, non ... milano.corriere