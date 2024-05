Laver Cup - Andre Agassi sarà il nuovo capitano del Team World dal 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

L'edizione della Laver Cup che si terrà a Berlino dal 20 al 22 settembre sarà l'ultima con John McEnroe e Bjorn Borg come capitani. A partire dal 2025, quando l'evento farà tappa a San Francisco, Andre Agassi sarà il nuovo capitano del Team World. Agassi ha dichiarato: "Accettare l'invito è per me un onore. Mi auguro di poter costruire un rapporto di rispetto e fiducia con i giocatori. Non prenderò questo ruolo alla leggera". Non è stato ancora ufficializzato invece il prossimo capitano del Team Europe, che potrebbe essere Roger Federer o magari, come suggerito da qualche utente sui social, Steffi Graf (moglie di Agassi, tra le altre cose).