Laudisa | Profilo più idoneo per rilanciare il Napoli? ADL ha dimostrato di saper scegliere allenatori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Carlo, ‘Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole:: “I nomi sentiti per l’allenatore del? Diciamo che …” “I nomi sentiti per l’allenatore del? Diciamo che secondo me c’è una strana similitudine con altri club importanti come Milan e Juventus, i bianconeri pure avendo scelto Thiago Motta confezionano alternative più o meno credibili. Ilsi distingue perché nel momento in cui De Laurentiis promette il meglio per il futuro, evidentemente associa iladcome Conte e Gasperini che non so quanto siano convinti a sposare questo progetto. Ci sono anche i contatti con Pioli e Italiano. Credo che ilstia saggiamente aspettando che questo puzzle cominci a comporsi in maniera concreta. Pioli è un po’ più avanti degli altri perché con Conte e Gasperini non c’è stato nulla di concreto.