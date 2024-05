L’attività fisica mirata previene lil tumore e potenzia le cure oncologiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’attivitànon fa bene solo per dimagrire e perdere peso, prevenire rischi cardio vascolari, tenere alto il tono dell’umore e combattere la depressione e l’ansia. Le nuove frontiere dell’Oncologia raccomandano un allenamento di precisione, ovvero “su misura” per ogni paziente, per ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare tumori e/ore le terapie anti tumorali. Tutte le informazioni utili e i consigli degli esperti di ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia) nel nuovo quaderno “Attivitàe tumori” (a questo link il pdf per scaricare gratis il documento). Ecco che cosa è utile sapere.al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Attività, che cosa sapere Secondo gli studi scientifici internazionali più recenti, grazie all’attivitàdi precisione si può ridurre fino al 40% il rischio per ilal colon e fino al 20% per quello al polmone.

