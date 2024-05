Latina Tentato furto aggravato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - arrestato un 34enne

(Di mercoledì 22 maggio 2024)– Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato diha tratto in arresto in flagranza di reato O.A., 34 anni, per ilpresso la sede locale del, sita in via Pier Luigi Nervi. L’allarme è stato lanciato dalla sala operativa della Questura, che L'articolo Temporeale Quotidiano.

Tentato furto di auto, due arresti - tentato furto di auto, due arresti - Nella giornata di ieri, a latina, i Carabinieri della Stazione di latina Scalo, traevano in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, due cittadini rispettivamente classe 96 residente ... latinaoggi.eu

Latina, tentato furto alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanza - latina, tentato furto alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanza - Ladro colto sul fatto mentre tentava di rubare all’interno della sede locale: colpo sventato dalla Polizia ... ilfaroonline

Latina, violenta lite fra senza tetto in pieno centro - latina, violenta lite fra senza tetto in pieno centro - latina, 21 maggio 2024 – Una violenta lite è quella che ... che alla vista degli operanti ha iniziato dapprima a proferire parole in lingua araba e successivamente ha tentato di darsi alla fuga ma è ... ilfaroonline