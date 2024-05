Latina Scuola Don Bosco devastata dai vandali | rubati computer e danneggiate le aule

A Latina torna nel week end Bianco Rosso e Pontino - A latina torna nel week end Bianco Rosso e Pontino - latina – Dal 24 al 26 maggio, in piazza del Popolo di latina, torna Bianco Rosso e Pontino. Degustazioni, show cooking, laboratori per bambini, dibattiti e interviste ad ingresso gratuito. Nel cuore ... radioluna

Africa mission cooperazione e sviluppo, una cena benefica per il progetto "W la scuola" - Africa mission cooperazione e sviluppo, una cena benefica per il progetto "W la scuola" - Si concretizza in una cena solidale in programma lunedì 27 maggio alle 20 al ristorante “El Tropico Latino” di Piacenza (prenotazioni ... mira a raccogliere fondi per il progetto “W la scuola” che ... ilpiacenza

Un viaggio nel tempo e nella lingua latina - Un viaggio nel tempo e nella lingua latina - CIVITAVECCHIA – Cosa spinge un giovane studente del XXI secolo a immergersi nello studio del latino, una lingua antica e apparentemente lontana dalla realtà quotidiana La risposta potrebbe trovarsi n ... civonline