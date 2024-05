Latina Scalo - ladri sorpresi a rubare nelle auto in sosta | scatta l’inseguimento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – I carabinieri della locale Stazione di, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, due cittadini rispettivamente classe 96 residente ad Aprilia e classe 89 residente ad Anzio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari operanti si portavano alloferroviario dove nel parcheggio antistante, notavano un’vettura che destava sospetto il cui conducente era fermo con motore acceso, mentre poco più avanti un’altra persona, all’interno dell’abitacolo di un’, trafficava all’interno della stessa. I carabinieri, dopo aver interdetto l’accesso della strada, hanno immobilizzato subito il primo soggetto che si trovava all’interno dell’, riuscendo successivamente a bloccare anche il secondo dopo un lungo inseguimento a piedi che si protraeva per circa 1 chilometro,vie limitrofe.