Latina - all’ospedale Santa Maria Goretti apre la seconda sala angiografica

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024- “Continua il percorso verso una Sanità moderna e di prossimità della Asl di”: con queste parole il Commissario Straordinario, Dr.ssa Sabrina Cenciarelli, ha commentato l’apertura delladella Cardiologia dell’ospedaledi, avvenuta proprio in questi giorni. “La, – continua la Dr.ssa Cenciarelli – è prevalentemente dedicata all’attività dell’elettrofisiologia e rappresenta un ulteriore tassello per il completamento dell’intera Cardiologia dell’Ospedale. Lo scorso anno ad agosto abbiamo effettuato l’inaugurazione della nuova emodinamica di ultimissima generazione e di una moderna Unità Coronarica di livello avanzato, con la possibilità di accogliere e seguire i pazienti più complessi”. “Stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione del reparto di degenza della Cardiologia – prosegue il Commissario della ASL – che contiamo di terminare entro il mese di luglio.

Anc Ragusa. Incontro su novità dichiarazione dei redditi 2024 - Anc Ragusa. Incontro su novità dichiarazione dei redditi 2024 - “Le novità della dichiarazione dei redditi 2024: dalla flat tax incrementale al concordato preventivo biennale”. E’ il tema del momento formativo in programma ... radiortm

Bella mostra a Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni - Bella mostra a Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni - Arezzo, 22 maggio 2024 – La rassegna Esporre il cinema che annualmente prende la forma di una mostra, in svolgimento a Casa Masaccio di San Giovanni, connessa al Premio Marco Melani, è di volta in vol ... lanazione

Recital della pianista Anna Lucia Trimboli al Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica - Recital della pianista Anna Lucia Trimboli al Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica - Un viaggio musicale tra le epoche: La pianista Anna Lucia Trimboli incanta il pubblico al Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica ... telemia