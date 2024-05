L' Atalanta vince l' Europa League

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 22.52 Nella finale di Dublino trionfo dell', 3-0 al Bayer Leverkusen. Nessun timore reverenziale, orobici subito in pressing. Koopmeiners recupera, Zappacosta mette in area,Lookman brucia Palacios (12'). Il nigeriano inaugura così la serata. E la prosegue al 26': da sinistra verso il centro, destro a giro (26'), il bis è servito. Grimaldo regala a Musso il pallone che poteva rimettere in gioco i tedeschi.L'regge senza soffrire.Al 75' Scamacca spinge il contropiede e serve Lookman che aggiusta il sinistro e fa tris.

