L'Atalanta vince l'Europa League! Lookman annienta l'invicibile Leverkusen - 3-0 a Dublino

Ultima giornata di Premier League, tutto in gioco. Occhi puntati sulla zona Europa e, soprattutto, sulla sfida per il titolo che vede coinvolte. calciomercato

Conegliano ha vinto la Champions League 2024 di Volley femminile , sconfiggendo Milano per 3-2 (25-14; 23-25; 25-19; 19-25; 15-9) nella finale andata in scena ad Antalya. L’Imoco si è imposta nell’attesissimo derby italiano giocato in Turchia e ha così conquistato il massimo trofeo europeo per la seconda volta nella propria storia dopo il sigillo del 2021 contro il VakifBank Istanbul. oasport

La compagine catalana dell’Astralpool Sabadell vince la Champions League 2023-2024 di Pallanuoto femminile: la Final Four disputata a Barcellona, in Spagna, assegna alla compagine iberica la maggiore competizione europea per squadre di club. Nella finalissima l’Astralpool Sabadell regola con un netto 16-10 le elleniche dell’Olympiacos Pireo, unica formazione non catalana ad essere giunta alla Final Four.

oasport